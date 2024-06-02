البحث عن الحقيقة في “حي بن يقظان” وجزر الواق واق بين الفكر والإشاعة

الدكتور منذر جرادات

تعتبر قصة “حي بن يقظان” للفيلسوف والمفكر الأندلسي ابن طفيل واحدة من أهم الأعمال الأدبية والفكرية التي تسلط الضوء على البحث عن الحقيقة فباختصار هذه القصة تروي حياة طفل نشأ في جزيرة منعزلة وتعلم بنفسه واكتشف بعض الحقائق الكونية دون تدخل البشر حيث مثلت نموذج فكري وفلسفي عميق لفهم العقل الإنساني وقدرته على التأمل والتفكير في المستقبل .

حيث تروي القصة أن طفلا وجد نفسه وحيدًا في جزيرة محاطة بالطبيعة وربته وقامت برعايته ظبية برية و خلال مراقبته وتأمله للعالم من حوله وتراكم تجاربه تمكن من فهم الطبيعة واكتشاف بعض الحقائق المتعلقة بالكون والخالق .

هذه القصة تطرح تساؤلات حول كيفية وصول الإنسان إلى الحقيقة وهل يمكن أن يكتشفها دون الاعتماد على الآخرين أو على المعلومات المتوارثة ؟

حيث يؤكد ابن طفيل أن العقل البشري قادر على الوصول إلى المعرفة الحقيقية إذا تم تركه يعمل بحرية ونقاء .

من ناحية أخرى تأتي أسطورة جزر الواق واق لتلقي الضوء على كيفية نشوء الشائعات وانتشارها لأنها جزر أسطورية ذُكرت في الأدب العربي القديم وغالبا ما كانت تُستخدم كرمز للأماكن البعيدة والمجهولة التي تداعب الخيال .

الواق واق لم تكن مكانًا حقيقيًا بقدر ما كانت تعبيرًا عن المجهول و يمكن رؤية هذه الجزر كمثال على كيفية تشكل الشائعة وانتشارها حول أمور غير معروفة أو غير مفهومة فعند إفتقار الناس إلى المعلومة الحقيقية تملأ الشائعات والأساطير هذا الفراغ مما يؤدي إلى تشويه الحقيقة ونشر الفهم الخاطئ والمضلل .

عند الربط بين قصة “حي بن يقظان” وجزر الواق واق نجد أن كلا القصتين تعبران عن جوانب مختلفة من البحث عن الحقيقة فحي بن يقظان يمثل الجانب الفكري حيث يمكن للإنسان الوصول إلى المعرفة الحقيقية من خلال العقل والتأمل و أما الجزر فتمثل الجانب الآخر من المجهول والبيئة الخصبة لإنتشار الشائعة والخرافة عند تغيب الحقيقة .

أما في العصر الحديث يتجلى الربط مما سبق في الطريقة التي تتعامل بها المجتمعات مع المعلومة والشائعة فمع انتشار أدوات ووسائل الإعلام الحديث و وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل نشر الشائعات والمعلومات المضللة هنا يظهر دور الأفراد في السعي للوصول إلى الحقيقة من خلال التحليل النقدي والتفكير المستقل والتحليلي حيث جمعت قصة “حي بن يقظان” بين الفكر والأسطورة لتقدم لنا نظرة شاملة حول البحث عن الحقيقة وتأثير الشائعات في عالم مليء بالمعلومات المضللة فلا بد من التوازن بين الفكر العقلاني والحذر من الشائعات هذا هو الحل الأمثل لفهم مايدور حولنا بشكل أعمق وأكثر دقة.