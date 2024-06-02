الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج تختتم زيارتها إلى الأردن وتطلع على أبرز المحطات والمنجزات

وطنا اليوم:اختتمت الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية كريستل هايدمان زيارتها المميزة إلى الأردن التي امتدت على مدار 3 أيام، حيث اطلعت على أبرز المحطات والمشاريع التي ساهمت من خلالها أورنج الأردن في المجالات الرقمية والمجتمعية بالإضافة إلى التواصل الداخلي.

ورافق الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا جيروم هاينك هايدمان في جولتها إلى الأردن التي مثلت تتويجاً للإنجازات التي حققتها أورنج الأردن في المشهد الرقمي.

وشملت الزيارة لقاء مع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الذي يعد الداعم الأول للشباب في الأردن وتشكل رؤيته وتوجيهاته مصدراً لإلهام المؤسسات والشركات الأردنية التي تعمل في هذا المضمار. كما تطرق الجانبان إلى استثمار المجموعة في قطاع الاتصالات في الأردن الذي بدأ عام ٢٠٠٠ حيث تعد أورنج من أبرز الشركات المستثمرة في المملكة.

وتخللت زيارة هايدمان جولة في قرية Orange الرقمية، وغابة أورنج، ومركز عمليات الشبكة، ومزارع الطاقة الشمسية، ومعرض Flagship Elite في عبدون، كما التقت بموظفي أورنج الأردن وأعلنت عن إطلاق حملة المجموعة الجديدة الهادفة إلى مكافحة التنمر الإلكتروني.

وشهدت الزيارة محطات عديدة تمثلت في افتتاح غابة الاستقلال من أورنج في ماحص والتي تضم 500 شجرة وتمتد على مساحة تصل إلى 10000 متر مربع، ما يساهم بصورة فاعلة في دفع هدف المجموعة المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040 قدماً.

واطلعت هايدمان يرافقها هاينك على واحدة من مزارع أورنج الشمسية الثلاث والتي تعد من أبرز مبادرات ومشاريع أورنج الخضراء حيث إنها تغطي أكثر من نصف احتياجات أورنج الأردن من استهلاك الطاقة الكهربائية السنوية.

وشملت زيارة هايدمان وهاينك كذلك مركز عمليات الشبكة المتقدم والذي يعد بمثابة الجهة التي تشرف على جاهزية وكفاءة الشبكات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى مركز الإنترنت اللاسلكي الذي يقدم تدريباً متكاملاً للموظفين حول كل ما يخص الإنترنت المنزلي ويسهم في تحسين تجارب الزبائن وفهمها بشكل أفضل ما يعزز من مكانة أورنج كمقدم رائد لخدمات النطاق العريض في المملكة.

واتساقاً مع رؤية المجموعة الهادفة إلى التعامل مع التحديات الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول للفضاء الرقمي، تم الإعلان على هامش الزيارة عن إطلاق حملة المجموعة الجديدة الهادفة إلى مكافحة التنمر الإلكتروني تحت اسم “The Positive Gang” الأمر الذي يندرج كذلك ضمن مكانة أورنج الأردن كمزود رقمي رائد ومسؤول في المملكة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور عن سعادته باستقبال هايدمان وهاينك، حيث شكلت زيارتهما إلى الأردن فرصة مثالية لتسليط الضوء على مساهمات أورنج الأردن الفاعلة في تحقيق رؤية المجموعة، كما عبر عن امتنانه لدعم المجموعة المتواصل للمبادرات والمساعي الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات والآثار الإيجابية المترتبة عليها.

من جهتهما شدد كل من هايدمان وهاينك على أن المحطات المتميزة التي حققتها أورنج الأردن في المجال الرقمي تشكل مصدراً للفخر على مستوى المجموعة، كما أعربا عن سعادتهما بالاستقبال الحار من موظفي الشركة الذين يشكلون حجر الأساس لترجمة رؤية الشركة إلى واقع، كما ثمنّا إسهامات أورنج الأردن في المجالات الرقمية والمجتمعية والتواصل الداخلي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في خضم احتفالات المملكة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، بالإضافة إلى عيد الاستقلال. كما تتزامن مع الذكرى الثلاثين لانطلاق علامة أورنج التجارية التي ظهرت إلى النور عام 1994 بالإضافة إلى إطلاق الشعار الجديد “دايماً معاك”.

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