الاتحاد الأوروبي: لا سلام مستدام في المنطقة دون جهود الأردن

وطنا اليوم:ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو دور الأردن في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وشدد على أهمية جهود الأردن حيال القضية الفلسطينية ومساعيه الحثيثة من أجل التوصل لسلام عادل وشامل يفضي إلى حل الدولتين.

وأشار بوينو إلى رؤية عربية وأوروبية وأبعاد متناغمة بين الجانبين بما فيها عقد مؤتمر دولي لتمهيد الطريق لمناقشة هذه الأمور لوقف الحرب والأعمال العدائية التي يقوم بها كيان الاحتلال منذ سنوات، وأن يكون هناك حل سياسي شامل.

في حين، عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مجددا عن الدعم المستمر للسلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في هذه الظروف حتى تكون قادرة على استئناف مسؤوليتها ليس فقط في الضفة الغربية وإنما في غزة والقدس الشرقية.

وأوضح أن هناك مشاورات مكثفة على قدر عال من التنسيق المتميز بين الأردن والاتحاد الأوروبي على مجموعة من المستويات المختلفة لوقف الحرب على غزة، لافتا إلى حالة الزخم التي حظيت بها الاجتماعات الوزارية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي بمشاركة الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، وجامعة الدول العربية.