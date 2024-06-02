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المستقلة للانتخاب تنشر الجداول الأولية للناخبين

منذ 25 ثانية
المستقلة للانتخاب تنشر الجداول الأولية للناخبين

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، الأحد، جداول الناخبين الأولية حسب داوئرهم الانتخابية، وفقاً للمادة (4 / ز) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022؛ وذلك بعد أن استلمتها الهيئة يوم أمس السبت من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ودعت الهيئة الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117100، او من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر إرسال الرقم الوطني على الرقم المجاني 94455 ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن مواقع عرض الجداول الأولية للناخبين في مقرات اللجان، والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية في كافة أنحاء المملكة.


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