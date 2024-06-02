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الأونروا تعلق خدماتها في رفح وتنتقل إلى خان يونس

منذ ساعة واحدة
الأونروا تعلق خدماتها في رفح وتنتقل إلى خان يونس

وطنا اليوم:قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن “ملاجئنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، وأكثر من مليون شخص نزحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا”.
وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، “اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح”. ولفت إلى أن “فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة”.
وتابع مفوض الأونروا “في خان يونس، استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا”.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أعلنت قبل أيام أن حوالي مليون شخص فروا من رفح بجنوب غزة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.


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