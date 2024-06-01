هيئة البث العبرية: تل أبيب قبلت مقترحا يتضمن إيقاف الحرب

وطنا اليوم_هيئة البث العبرية: المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين

أفادت هيئة البث العبرية، نقلا عن مصدر سياسي، بأن تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التي كشف تفاصيلها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت هيئة البث، أن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين.

وأضافت بحسب مصدرها، أن المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين.

وتابعت: المرحلة الثالثة من الصفقة تشمل الإفراج عن جميع الجثث.

ولفتت إلى أن تل أبيب تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط الصفقة.

وأكدت أن تل أبيب قبلت مقترحا يشمل الإفراج عن 33 محتجزا أحياء أو أمواتا في المرحلة الأولى، والموافقة على إيقاف الحرب في المرحلة الثانية.