القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبًا سياحيًا في خليج العقبة

تمكنت زوارق القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم السبت، من إخلاء وإنقاذ مركب سياحي تعرض للغرق أثناء إبحاره في خليج العقبة.

وتم تحريك زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة فور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، وإخلاء المركب من الطاقم والحيلولة دون غرقه ووقوع أي إصابة، ما عكس مستوى المهنية والإحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية.

يشار إلى أن وحدة خفر السواحل إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية التي تم إنشاؤها أخيرًا تقوم بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وإنفاذ القوانين البحرية وحماية البيئة البحرية والمنشآت السياحية والصناعية في خليج العقبة والبحر الميت وعلى مدار الساعة.