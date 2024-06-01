بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عمان لحوارات المستقبل تنظم ندوة بعنوان “خريطة طريق لحماية الأردن”

منذ ساعة واحدة
عمان لحوارات المستقبل تنظم ندوة بعنوان “خريطة طريق لحماية الأردن”

“#عمان_لحوارات_المستقبل” #تنظم_ندوة_بعنوان “#خريطة_طريق_لحماية_الأرد”

– نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، ندوة في المركز الثقافي الملكي لمناقشة خطة أعدتها بعنوان “خريطة طريق لحماية الأردن”.

وقال رئيس الجماعة، بلال التل، إن الخطة هي نتاج جهود أستغرقت وقتاً طويلاً، وإن الجماعة تصدت لهذه المهمة بعد أن أستشعرت حجم الأخطار التي تحيط بالأردن، وضرورة الإستعداد الحقيقي لمواجهتها.

بدوره، أستعرض عضو الجماعة الدكتور منذر حوارات، أهم ما ورد في خارطة الطريق، مشيرًا إلى أنها جاءت إنطلاقًا من متابعة حثيثة لما يجري في فلسطين المحتلة، من سياسات عدوانية إسرائيلية تجلت في أوضح صورة في حرب الإبادة على قطاع غزة ومحاولات التهجير وما يشكله ذلك من خطر على الأردن.

وأضاف أن التيار الإستيطاني الحاكم في إسرائيل لا يؤمن بالسلام أو بحل الدولتين، بل يعتقد أن الأردن وفلسطين هما جزء من أرض الميعاد، وأكد هذا التيار أن أولوياته هي يهودية الدولة، ما يدفعه للإستمرار في محاولاته المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ولفت إلى أن خارطة الطريق أشتملت على تفصيلات حول محاولات مضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وتهويد القدس بالإضافة إلى إلقائها الضوء على أخطار إضافية تواجه حدود المملكة الشرقية والشمالية من عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والمليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن الخارطة تضمنت مقترحات لتمتين ركائز الدولة الأردنية منها دعم القوات المسلحة، وإعادة تفعيل خدمة العلم والجيش الشعبي، توفير البنية الضرورية لمواجهة الكوارث، وحماية الهوية الوطنية الأردنية وإبرازها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:15

هيئة البث العبرية: تل أبيب قبلت مقترحا يتضمن إيقاف الحرب

21:00

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبًا سياحيًا في خليج العقبة

19:39

أوبريت “ياروح الروح” صدى صمود غزة بأصوت الفنانين العرب في عمان

19:27

ورشة عن الخط العربي ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية

19:14

نشاط بعنوان قانوني العمل والأحوال الشخصية وينفذه مركز شابات الطيبة

18:30

انطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

18:02

مواقع بيع الأضاحي وبدء استقبال الطلبات الكترونيا الأحد

18:00

“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

17:50

بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

17:35

المتحدث باسم “الأونروا” لـRT: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

17:29

قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني

17:27

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن إنتخابات اتحادات مجالس الطلبة

وفيات
وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024