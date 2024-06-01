عمان لحوارات المستقبل تنظم ندوة بعنوان “خريطة طريق لحماية الأردن”

“#عمان_لحوارات_المستقبل” #تنظم_ندوة_بعنوان “#خريطة_طريق_لحماية_الأرد”

– نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، ندوة في المركز الثقافي الملكي لمناقشة خطة أعدتها بعنوان “خريطة طريق لحماية الأردن”.

وقال رئيس الجماعة، بلال التل، إن الخطة هي نتاج جهود أستغرقت وقتاً طويلاً، وإن الجماعة تصدت لهذه المهمة بعد أن أستشعرت حجم الأخطار التي تحيط بالأردن، وضرورة الإستعداد الحقيقي لمواجهتها.

بدوره، أستعرض عضو الجماعة الدكتور منذر حوارات، أهم ما ورد في خارطة الطريق، مشيرًا إلى أنها جاءت إنطلاقًا من متابعة حثيثة لما يجري في فلسطين المحتلة، من سياسات عدوانية إسرائيلية تجلت في أوضح صورة في حرب الإبادة على قطاع غزة ومحاولات التهجير وما يشكله ذلك من خطر على الأردن.

وأضاف أن التيار الإستيطاني الحاكم في إسرائيل لا يؤمن بالسلام أو بحل الدولتين، بل يعتقد أن الأردن وفلسطين هما جزء من أرض الميعاد، وأكد هذا التيار أن أولوياته هي يهودية الدولة، ما يدفعه للإستمرار في محاولاته المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ولفت إلى أن خارطة الطريق أشتملت على تفصيلات حول محاولات مضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وتهويد القدس بالإضافة إلى إلقائها الضوء على أخطار إضافية تواجه حدود المملكة الشرقية والشمالية من عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والمليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن الخارطة تضمنت مقترحات لتمتين ركائز الدولة الأردنية منها دعم القوات المسلحة، وإعادة تفعيل خدمة العلم والجيش الشعبي، توفير البنية الضرورية لمواجهة الكوارث، وحماية الهوية الوطنية الأردنية وإبرازها.