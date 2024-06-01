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ورشة عن الخط العربي ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية

منذ 3 ساعات
ورشة عن الخط العربي ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية

نظمت مديرية ثقافة العقبة في مركز الأميرة بسمة أمس الجمعة، ورشة الخط العربي، بمشاركة أردنية تونسية، وذلك ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية.

وقدم الورشة الخطاطان التونسي الدكتور توفيق العيساوي والأردني ياسر الجرابعة بحضور عدد من المهتمين في الخط العربي.

وعرض الدكتور العيساوي نبذة حول الخط المغربي بين الجمالية والتطور، موضحًا أن أول الخطوط المغربية خط القيروان الذي ارتبط بمدينة القيروان التونسية التي كانت العاصمة الإسلامية في أفريقيا.

ولفت إلى أن أنواع الخطوط القيروانية تقسم الى القيرواني المبكر والمتأخر ومن أشهر من أستخدمه الخطاط علي الرواق ويعد أحد أفرع الخط الكوفي لأنه يغلب الطابع الهندسي، وهناك الخط المبسوط التونسي وهو من أكثر الخطوط المغربية شيوعا لما يتميز فيه من أناقة وراحة للعين.

بدوره، عرض الخطاط الجرابعة مكانة الخطوط الشرقية وجماليتها وأنواعها ومنها خط النسخ والرقعة والديواني والثلث والإجازة والكوفي، وقدم نماذج منها لتدريب المشاركين في الورشة.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية واشتملت على محاضرات وندوات وفنون ومسرح وعروض افلام وورش تدريبية، وتتوزع فعالياتها ما بين عمان والزرقاء والكرك والعقبة وإربد وعروض للأفلام في وادي رم والبتراء.


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