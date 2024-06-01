بيان صادر عن حزب إرادة بشأن إنتخابات اتحادات مجالس الطلبة

مع إنتهاء إنتخابات إتحاد مجلس طلبة الجامعة الهاشمية يوم أمس ، إنتهت بحمد الله وتوفيقه حملة حزب إرادة في إنتخابات جامعاتنا الأردنية بنجاح إسثنائي.

ويؤكد حزب إرادة أن هذه الإنتخابات ما هي إلا بداية ر نحو عمل حزبي برامجي في الجامعات، فشبابنا الطلبة فازوا بفضل من الله عز وجل ثم سمعتهم العطرة وجهودهم وجهود تكتلاتهم وأخلافهم التاريخية النظيفة، وما كان دور حزب إرادة إلا الممكن الإضافي لهم، من خلال ادارة الحملات الإعلامية والإعلانية واللوجستية لمن طلب ذلك، بما ينسجم مع النظام الأساسي لحزب إرادة.

ويؤكد مكتب شباب الحزب أن الخطوات القادمة ستبدأ بإعادة تشكيل المجلس انسجاماً مع مرحلة ما بعد إنتخابات مجالس الطلبة، بحيث يكون أعضاء الإتحادات الطلابية نواة مكتب الشباب وركيزته، ومن ثم ستتم توعية القيادات الطلابية بالفكر الحزبي بشكل عام وبنهج حزبهم إرادة بشكل خاص ، وسيقوم مكتب شباب حزب إرادة مدعوما من وحدات الشؤون السياسية وتمكين الشباب في الحزب بمساندة الهيئات الإدارية الطلابية في وضع برامجهم وتمكينهم من تنفيذها ،وهذا بدوره يؤسس للسنوات القادمة، بحيث تكون إنتخابات الطلبة مستقبلا قائمة على البرامج وتجسر بين العمل الطلابيّ و العمل البرلماني والنقابي ومن ثم الحكومي ليقود الشباب المرحلة القادمة تنفيذا لتطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين حفظه الله في التحول إلى حياة حزبية برامجية عمادها الشباب.

ويحذر الحزب من خطر إنتقال عدوى المال الأسود وشراء الذمم إلى جامعاتنا لأنه يعد محاولة سرقة لأحلام الأردن والأردنيين كونه عبث بأغلى ما نملك وهو الشباب، ويثمن الحزب مواقف الطلبة والذين تصدوا لمحاولات البعض بكل وعي وأنفة وعزة نفس الأردنيين.

و في هذه المناسبة تتقدم الأمانة العامة لحزب إرادة بإسم الهيئة العامة بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى أبناءنا الطلبة وقواعدهم وأحلافهم وتكتلاتهم المحترمة ، وتتمنى فرصة قادمة لمن لم يحالفهم الحظ وندعوهم لمد أيديهم والمشاركة في خطة العمل للمرحلة المقبلة فهم أبناء الأردن العظيم ، فزملاؤكم في مكتب شباب حزب إرادة ممدودة لكم بإستمرار.

هذا وتتقدم الأمانة العامة بإسم الهيئة العامة لحزب إرادة بجزيل الشكر والعرفان إلى شباب الحزب الذين عملوا على ملف الإنتخابات الطلابية، وواصلوا الليل بالنهار خلال الأشهر الماضية على حساب وقتهم وصحتهم ووقت عائلاتهم ومالهم (والقائمة تطول هنا ولا مجال لذكر الجميع)، ولكننا جميعا نخص فرع محافظة إربد ممثلا برئيسه

والذي قاد ملف إنتخابات جامعات إقليم الشمال بكفاءة وإقتدار.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى مكتب شباب الحزب ممثلا بمنسقه العام وزملاؤه والذين قادوا ملف إنتخابات جامعات إقليمي الجنوب والوسط بكل واقتدار كذلك .

والشكر الموصول إلى عقل الحزب وحدة الشؤون السياسية وتمكين الشباب ، والعين الساهرة فريق إعلام الحزب.