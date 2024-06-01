صناعة عمان” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليمن

وطنا اليوم_ التقى رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة، في مبنى الغرفة، الثلاثاء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واوضح الجغبير خلال اللقاء، الذي مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي والملحق التجاري في السفارة اليمنية رمزي الجعفري، ان الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لاسواق العراق وسوريا والاسواق الخليجية، كما ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل اسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الاردنية.

ورحب الجغبير بتنظيم ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن بحضور رجال اعمال ومستثمرين يمنيين، وكذلك استضافة منتدى اقتصادي أردني يمني في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تعتبر متواضعة قياسا للعلاقة المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادا وشعبا، حيث بلغت الصادرات الأردنية الى اليمن الشقيق خلال العام 2023 حوالي (112.5) مليون دولار، مقابل مستوردات لا تتجاوز الـ (200) الف دولار، وتركزت الصادرات الأردنية الى اليمن بالأدوية والمستلزمات الطبية والاسمدة والمنتجات الغذائية والدهانات والصابون ومحضرات الغسيل ومنتجات كيماوية، فيما كانت ابرز المستوردات من اليمن (البن، الشاي والعسل).

من جهته أوضح سفير الجمهورية اليمنية الدكتور جلال فقيرة أنه يأمل ان تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الكثير من رجال الاعمال اليمنيين يرغبون بالاستثمار في المملكة، لما تتميز به من مناخ استثماري جاذب، وكذلك للعلاقات المميزة التي جمعت البلدين الشقيقين على مدى العقود الماضية، اضافة للتشابه الكبير في العادات والتقاليد بين الشعبين.