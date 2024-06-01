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الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات حول قانوني الانتخاب والاحزاب في الخالدية والزعتري

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات حول قانوني الانتخاب والاحزاب في الخالدية والزعتري

 

التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي عددا من وجهاء ابناء قضاء الخالدية والزعتري في البادية الشمالية الغربية.

رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي تحدث حول قانون الأحزاب واهداف ومبادىء الحزب وحث الجميع على الانتساب للأحزاب والمشاركة بالعملية السياسية وان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل الحزبي البرامجي والبرنامج الواقعي هو ما يميز حزب عن اخر .

وجرى النقاش خلال اللقاءات حول الإصلاح السياسي ومناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب، ودعا القاضي الحضور الى المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من خلال الانتساب للاحزاب.

وشهدت اللقاءات حضور كبير لنخب من وجهاء وشباب عشيرة الرومي والعريض والشومي من ابناء بني خالد في قضاء الخالدية و البوادي والرطوب في الزعتري ، بدورهم رحبوا بوجود الأحزاب السياسية مؤكدين المشاركة في الانتخابات المقبلة لما لها من اثر كبير في انتاج نخب سياسية جديدة للبرلمان القادم.


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