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طالب عمان الأهلية أنس عكاوي يفوزبالمركز السابع في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

منذ ساعة واحدة
طالب عمان الأهلية أنس عكاوي يفوزبالمركز السابع في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

وطنا اليوم-في إنجاز متميّز، تمكّن الطالب أنس ماهر أحمد عكاوي من جامعة عمان الأهلية من الفوز بالمركز السابع كأفضل متحدث على مستوى البطولة الدولية لمناظرات الجامعات ، وذلك خلال اختتام مشاركة الجامعة في البطولة الدولية السابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية والتي نظمها مركز مناظرات قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة 25- 29 -5 / 2024 في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد مثّل فريق الجامعة المشارك في البطولة كلا من الطالبين : أنس ماهر أحمد عكاوي وأحمد إبراهيم محمد الجديد، والطالبتين : بتول باسم طاهر مريش وجنى يوسف عبد الفتاح يوسف من كلية الآداب والعلوم، وأشرف على الفريق الدكتور إيهاب ريان عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق.
حيث تنافس في المرحلة الأولى للبطولة ما يقارب 500 طالب يمثلون 100 فريق من 50 دولة على مستوى العالم تضمنت عقد 5 جولات مناظرات تأهيلية، وتمكن فريق جامعة عمان الأهلية من بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة .
ويعكس هذا الانجاز التفوق الأكاديمي والشخصي لطلبة جامعة عمان الأهلية على الساحة العالمية من خلال احتضان الجامعة لطلبتها وتأهيلهم في مختلف المجالات.
وقد تقدّم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بالتهنئة للفريق المشارك في البطولة على هذا الإنجاز، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الطلبة والمشرفين، ومؤكداً على دعم الجامعة المستمر لتطوير مهارات الطلبة في كافة المجالات.
كما أضاف حمدان بأن هذا الإنجاز يعكس مستوى التعليم المتميز والتدريب الفعّال الذي تقدمه الجامعة من خلال توفير كافة احتياجات الطلبة بما يسهم في تنمية شخصياتهم واكتشاف مواهبهم.


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