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انطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

منذ 3 ساعات
انطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

أعلن وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، محمد النابلسي، عن انطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية، وذلك خلال افتتاح أعمال منتدى تواصل اليوم السبت.

وقال النابلسي إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أطلقت من قبل ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية.

وبين النابلسي أن الدورة الأولى للجائزة شهدت مشاركة 25 ألف متقدم، تنوعت مبادراتهم في مجالات الجائزة الاجتماعية والتعليمية والتدريبية والصحية والثقافية والبيئية والرياضية والفنية، لافتا إلى أنه وقبيل إطلاق الدورة الثانية للجائزة تم تطوير دليل الجائزة والفئات المستهدفة وعقد لقاءات تواصلية مع الفائزين والمتأهلين في إطار تعزيز المبادرات التطوعية واستدامتها.

ودعا النابلسي الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية إلى التسجيل في الجائزة في دورتها الثانية، والذي يستمر حتى نهاية شهر آب عبر الموقع الرسمي للجائزة، مؤكدا أن عملية التقييم والتحكيم ستكون على مستوى عال من الشفافية من خلال نخبة من الخبراء والمختصين في التقييم على مستوى الوطن العربي.


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