بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

بدأت في عمان، اليوم السبت، أعمال الاجتماعات الفنية التحضيرية، للجنة الوزارية التحضيرية، للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، في دورتها السابعة، برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، طارق المصري.

وبحسب بيان للوزارة؛ بحث الطرفان الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري والتغلب على الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى مجالات النقل والأشغال والصحة والتعليم والسياحة والثقافة والشباب والاتصالات والريادة والتنمية الاجتماعية والإغاثة وغيرها.

وناقش الجانبان، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها في نهاية أعمال اللجنة العليا المشتركة التي ستلتئم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في الثالث من الشهر الحالي.