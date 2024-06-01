بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

منذ ساعتين
إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن الاتحاد تابع قضية عمال الشركة المثالية للخدمات العامة، مع وزارتي العمل والمالية وإدارة الشركة، بهدف إيجاد حل لقضية العمال، وذلك بتأخر صرف أجورهم لشهري نيسان وأيار الماضيين.

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم السبت، أنه جرى إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب 450 عاملا في الشركة ويعملون في مجال النظافة والخدمات، في مستشفيات وزارة الصحة في السلط وإربد، حيث سيتقاضى العمال أجورهم يوم الأحد، لافتا إلى أنّ الاتحاد عندما رصد قضية العمال عبر وسائل الإعلام، دعاهم إلى عدم تنفيذ اعتصام بهدف إعطاء الفرصة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل حماية حقوقهم.

وأوضح الفناطسة، أن عدم استلام العمال أجورهم، يعود للتأخير في صرف مستحقات الشركة من قبل وزارة الصحة، مضيفا، “جرى التواصل مباشرة مع مساعد أمين وزارة المالية سالم القضاة، واستلمت الشركة جزءا من المستحقات وقيمتها 250 ألف دينار بهدف تمكينها من دفع أجور العمال”.

وأضاف أن “إدارة الشركة أبلغتنا أنها استلمت المستحقات من وزارة المالية، ويوم الأحد إن شاء الله سيتم صرف رواتب العمال”، مثمنا في الوقت ذاته، استجابة وزارة المالية بإيجاد حل سريع لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال وصرف أجورهم دون تأخير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:30

انطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

18:02

مواقع بيع الأضاحي وبدء استقبال الطلبات الكترونيا الأحد

18:00

“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

17:50

بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

17:35

المتحدث باسم “الأونروا” لـRT: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

17:29

قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني

17:27

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن إنتخابات اتحادات مجالس الطلبة

17:24

صناعة عمان” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليمن

17:23

الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات حول قانوني الانتخاب والاحزاب في الخالدية والزعتري

17:17

فيديو – زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لركن منصّة زين للإبداع في منتدى تواصل 2024

17:06

طالب عمان الأهلية أنس عكاوي يفوزبالمركز السابع في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

16:41

1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

وفيات
وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024