بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

منذ ساعتين
1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1566 طنا.

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 876 طنا و175 طن فواكه، و42 طن ورقيات، و65 طنا ما بين الفواكه والخضار، و408 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 22-30 قرشا، والثوم 150-225 قرشا، والبطاطا 30-42 قرشا، والبندورة 12-22 قرشا، والخيار 17-25 قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 13-22 قرشا، والشمام 20-35 قرشا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:30

انطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

18:02

مواقع بيع الأضاحي وبدء استقبال الطلبات الكترونيا الأحد

18:00

“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

17:50

بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

17:35

المتحدث باسم “الأونروا” لـRT: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

17:29

قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني

17:27

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن إنتخابات اتحادات مجالس الطلبة

17:24

صناعة عمان” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليمن

17:23

الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات حول قانوني الانتخاب والاحزاب في الخالدية والزعتري

17:17

فيديو – زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لركن منصّة زين للإبداع في منتدى تواصل 2024

17:06

طالب عمان الأهلية أنس عكاوي يفوزبالمركز السابع في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

17:00

إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

وفيات
وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024