1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1566 طنا.

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 876 طنا و175 طن فواكه، و42 طن ورقيات، و65 طنا ما بين الفواكه والخضار، و408 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 22-30 قرشا، والثوم 150-225 قرشا، والبطاطا 30-42 قرشا، والبندورة 12-22 قرشا، والخيار 17-25 قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 13-22 قرشا، والشمام 20-35 قرشا