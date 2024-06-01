أبو حمزة: نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا

وطنا اليوم_قال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إن “الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل، فهو العدو لم يحقق أي هدف في غزة، بل فتح على نفسه جبهات اليمن والعراق ولبنان.

وأضاف في كلمة مصورة: “نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة.

وأكد أن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة، فخلال الأسابيع القليلة الماضية نفذنا العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي العدو.

وحول الإنجازات العسكرية قال أبو حمزة: “خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة صهيونية، واستهدافنا بشكل شبه يومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم، وقصفنا بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية، بينما ما زلنا نقدم الشهداء في لبنان وسوريا والضفة الغربية”.

وتابع: “نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه”.

وبين: جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا، وشعبنا لن يقبل أن يبقى منعزلا ومهمشا عن نيل حقوقه.

ونوه: “نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا”.