بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل 3 عناصر بارزين في حم.اس

منذ ساعتين
عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل 3 عناصر بارزين في حم.اس

وطنا اليوم_أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة نشطاء وصفهم بـ”البارزين” في حركة حماس قتلوا في غارات جوية في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وقال الجيش: “يوم الخميس قصفت طائرات مقاتلة منطقة النصيرات بوسط غزة، مما أسفر عن مقتل منصور عادل منصور قشلان”.

 

وتابع: “طوّر قشلان ونفذ أنشطة إرهابية، كما شارك في التنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية في قطاع غزة ودول أخرى”.

 

وأضافة الجيش: “وفي غارة أخرى وقعت الأسبوع الماضي في وسط غزة، نفذتها طائرة بدون طيار، قُتل وليد عبد أبو دلال. خدم في الجناح العسكري للحركة، إلى جانب دوره كرئيس لقسم التكنولوجيا في قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس”.

 

وفي غارة أخرى، يوم الجمعة، في النصيرات أيضا، قُتل طارق درويش، وهو عضو بارز في المجموعة الجوية لكتيبة النصيرات ووفقا للجيش الإسرائيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:02

مواقع بيع الأضاحي وبدء استقبال الطلبات الكترونيا الأحد

18:00

“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

17:50

بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

17:35

المتحدث باسم “الأونروا” لـRT: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

17:29

قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني

17:27

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن إنتخابات اتحادات مجالس الطلبة

17:24

صناعة عمان” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليمن

17:23

الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات حول قانوني الانتخاب والاحزاب في الخالدية والزعتري

17:17

فيديو – زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لركن منصّة زين للإبداع في منتدى تواصل 2024

17:06

طالب عمان الأهلية أنس عكاوي يفوزبالمركز السابع في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

17:00

إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

16:41

1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

وفيات
وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024