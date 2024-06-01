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عاجل| الخصاونة يؤكد أن اجمل ايام الاردن والأردنيين لم تأتي بعد

منذ ساعتين
عاجل| الخصاونة يؤكد أن اجمل ايام الاردن والأردنيين لم تأتي بعد

وطنا اليوم_مؤسسة ولي العهد و تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد ، انطلقت اعمال المنتدى الحواري الوطني ( التواصل) ، يوم السبت ، في مجمع الملك حسين للأعمال .

 

وعقدت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان ” منعة الأردن: من الاستقرار إلى الانتعاش” ، وشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في افتتاح المنتدى .

 

وخلال الجلسة عرض فيديو لسمو الأمير ولي العهد حسين بن عبدالله ، في لقاء سابق حيث قال إن حل الاقتصاد هو الحل الرئيسي لمشاكل الدوله و أضاف أن قوتنا بإقتصادنا .

 

وأكد بشر الخصاونة على كلام ولى العهد من خلال الجلسة تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الجمهور والشباب والجهات المعنية .

 

وعاد رئيس الوزراء تأكيد مقولة سابقة له بأن أجمل أيام الاردن والأردنيين لم تأتي بعد.

 

وقال يجب أن نضع إليه لتبني الأفكار الشبابية و التي يعبر عنها الشباب الأردني الواعي والذي يشكل ثروة بشرية كما أشار سمو الأمير من خلال مقابلته الأخيرة .

 

و من خلال حديث الخصاونة ارسل رساله للشباب الاردنين و الاردنيات ، أن لا تعيش في سلبيات و تثبيط العزائم ، يجب أن تخلقو الفرص لتستطيعو تقديم كل ما يجب اتجاه الوطن و لأنفسكم .

 

واضاف إلى التركيز على إعادة التوافق بشأن الأهداف الرئيسة التي تكون في صالح الأردن وتقدمه، و ذلك ضمن أجواء مليئه بالشفافية والحيادية والتنوع في الآراء .

 

ويستمر المنتدى بالفعاليات عند الساعة 8.30 صباحا وتستمر حتى الرابعة عصرا، وتشمل الأجندة جلسات عدة متزامنة، وبمواضيع مختلفة.


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