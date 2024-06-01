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برشلونة يفتتح ملعب بنغازي الدولي بمواجهة منتخب ليبيا

منذ 4 ساعات
برشلونة يفتتح ملعب بنغازي الدولي بمواجهة منتخب ليبيا

وطنا اليوم_تشهد مدينة بنغازي الليبية حدثاً رياضياً بارزاً بمواجهة ودية تجمع بين نادي برشلونة الإسباني ومنتخب ليبيا في افتتاح الملعب الدولي الجديد بعد اكتمال أعمال الصيانة والتحديث.

وأكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موافقته على الدعوة التي تلقاها من علي الشريف، رئيس نادي الهلال الليبي، خلال لقائهما في برشلونة، وأشار إلى أن تاريخ المباراة سيُحدد بما يتناسب مع الجدول الزمني لمباريات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

 

المباراة المقررة في بداية شهر نوفمبر، ستكون فرصة لإعادة افتتاح ملعب بنغازي الدولي الذي يستوعب 45 ألف متفرج، بعد تجديده بواسطة شركة “ليماك” التركية.


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