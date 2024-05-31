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حزب إرادة يهنيء ممثليه في انتخابات طلبة الهاشمية وينتقد إدارة الجامعة للملف 

منذ 4 ثواني
حزب إرادة يهنيء ممثليه في انتخابات طلبة الهاشمية وينتقد إدارة الجامعة للملف 

وطنا اليوم_يتقدم مكتب الشباب في حزب إرادة بالتهنئة والمباركة للطلبة في الجامعة الهاشمية الممثلين لحزب إرادة في انتخابات مجلس الطلبة السابع عشر، حيث حصل ممثلو الحزب على (22) مقعد.

 

يذكر أن مرشحي حزب إرادة خاضوا إنتخابات مجلس الطلبة على مستوى القائمة العامة ضمن قائمة نشمي والتي حصل اعضاء الحزب من خلالها على (4) من مجموع مقاعد القائمة العامة ، اما على مستوى الكليات حصلد مرشحونا على (18) مقعد.

 

وهنأ مكتب شباب إرادة طلبة الجامعة الهاشمية على مشاركتهم في العرس الديمقراطي الشبابي، مؤكداً ان طلبة الهاشمية يستحقون أن تدار إنتخابات مجلسهم بشكل أفضل، فقد جسد الطلبة الروح الوطنية ولبوا النداء لإنجاح الديمقراطية في جامعتهم وكانوا يستحقون الأفضل، ونبارك للطلبة الفائزين بثقة زملائهم، ونتمنى التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.

ويبدي الأمين العام المساعد لشؤون الشباب في حزب إرادة أحمد البواعنة اعتراضه على طريقة إدارة العملية الإنتخابية، حيث لوحظ عدد من الممارسات التي أثرت على سير العملية الانتخابية وتأخير إعلان النتائج لصباح يوم الجمعة الموافق ٣١ – ٥ – ٢٠٢٤، بالإضافة لما جرى من مخالفات للوائح والأنظمة الانتخابية، ويطالب البواعنة بضرورة فتح تحقيق حول ما جرى يوم أمس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت.

 

ونذكر طلبتنا الفائزين أن حصولهم على ثقة زملائهم تكليف ولا تشريف وندعوهم أن يستكملوا مسيرتهم في خدمة الطلبة وتوفير احتياجاتهم ، وكلنا ثقة بأنهم على قدر العهد والوعد، وإننا في حزب إرادة مستمرون بدعم الشباب الأردني وفق نهجنا المؤسسي البرامجي الذي يؤمن بشباب الأردن كمحرك تغيير إيجابي وقوة ديمقراطية ناضجة وفاعلة لإنجاز مسيرتنا الديمقراطية.


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