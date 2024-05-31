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توفير 60 فرصة عمل للشباب داخل الموقع الأثري في جرش

منذ 21 ثانية
توفير 60 فرصة عمل للشباب داخل الموقع الأثري في جرش

وطنا اليوم:قال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إن المديرية بدأت وبشكل تدريجي توفير 60 فرصة عمل غير دائمة للشباب للعمل داخل الموقع الأثري.
وأضاف أن المديرية باشرت بتنفيذ مشاريع داخل المدينة الأثرية والمواقع المجاورة بقيمة 127 ألف دينار ممولة من موازنة مجلس محافظة جرش، حيث تشمل هذه المشاريع الاستدامة والحفاظ على الموقع الأثري وإزالة الأعشاب من داخل الموقع والمناطق المجاورة له.
وبين أنه تم البدء بأعمال صيانة وترميم لأجزاء من الجسر الشمالي الذي كان يربط شطري المدينة بالإضافة لصيانة الأرضيات الفسيفسائية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال التنقيب والترميم داخل الموقع الأثري من قبل بعثات أجنبية.
وأشار إلى أن دائرة الآثار العامة بدأت العمل بتطوير عدد من المتاحف ومن ضمنها متحف آثار جرش الذي سيحال عطاء تنفيذه قريبًا، بالإضافة إلى تطوير مسارات الزوار داخل الموقع الأثري.
وأكد أن نسبة الإنجاز في إعداد الدراسات، بمشروع ترميم السور الأثري لمدينة جرش وصلت إلى 100 بالمئة بقيمة 350 ألف دينار، و إعداد الدراسات في مشروع ترميم وتأهيل الحمامات الشرقية 100 بالمئة، وهو مشروع مشترك بين وزارة السياحة وبلدية جرش الكبرى ودائرة الآثار العامة وجهات مانحة.


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