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توقيف ولي أمر طالب شارك بالاعتداء على معلم في عمان

منذ ساعة واحدة
توقيف ولي أمر طالب شارك بالاعتداء على معلم في عمان

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام عمان ولي أمر طالب أردني لمدة أسبوع قابل للتجديد، على خلفية اعتدائه على معلم مدرسة في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان، خلال فض الأول مشاجرة طلابية.
وأسند المدعي العام لولي أمر الطالب تهم الاعتداء على موظف عام والإيذاء وتهم أخرى، حيث باشر التحقيق معه فيما أحيل الطالبين الآخرَين إلى مدعي عام الأحداث للتحقيق معهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادثة الاعتداء على المعلم بين طلاب المدرسة خلال محاولته فض مشاجرة طلابية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها ستتخذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها السامية .


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