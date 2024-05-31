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عطل يضرب خط مياه يغذي مدينة المفرق

منذ دقيقة واحدة
عطل يضرب خط مياه يغذي مدينة المفرق

وطنا اليوم:أكد مدير مياه المفرق المهندس سالم الشلول، تعرض خط المياه الناقل من محطة سميا باتجاه مدينة المفرق
الى العطل، مما أدى إلى عدم تزود عدة أحياء في مدينة المفرق على حاجاتها من المياه ضمن الدور المعمول به لعملية ضخ المياه في إدارة مياه المفرق .
وقال إن الكوادر الفنية وورش العمل تقوم حاليا بإصلاح العطل الذي تعرض له الخط، مشيرا إلى أن الخط الناقل الذي يغذي العديد من أحياء مدينة المفرق بالمياه، تعرض للعطل؛ مما اضطر المديرية لإيقاف عملية الضخ لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.


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