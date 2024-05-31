قائمة “نشمي” تحصد 10 مقاعد على مستوى الجامعة الهاشمية في انتخابات مجلس الطلبة

وطنا اليوم:تمكنت قائمة “نشمي” من حصد عشرة مقاعد على مستوى الجامعة الهاشمية، في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت أمس وسط أجواء من الحرية والديمقراطية والنزاهة والتنافس الشريف مع القائميتن المنافستين الاثنتين، وهما “أهل الكرامة” التي حصلت على أربعة مقاعد، فيما حصدت قائمة “التجديد”، مقعد وحيد.

وأعلن عميد شؤون الطلبة /رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الطلبة السابع عشر الدكتور باسل المشاقبة، أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ (28044)، فيما بلغ عدد من شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الصناديق الإنتخابية (9450) طالبا وطالبة، وبنسبة تصويت بلغت (33.7) بالمئة.

واوضح الدكتور المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القوائم الثلاث المتنافسة على مستوى الجامعة، وهي نشمي، وأهل الكرامة، والتجديد، نجحت في اجتياز نسبة العتبة المحددة، والتي بلغت 20.5 بالمئة، مشيرًا إلى إن الجامعة، خصصت (71) مقعدًا لمجلس الطلبة، بحيث تم تشكيل قوائم على مستوى الكليات، إذ خصص لكل كلية ما بين (3-6) مقاعد حسب عدد الطلبة في كل كلية، وعلى مستوى الجامعة خصص لكل قائمة (15) مقعدًا، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد للطلبة الوافدين، ومقعد للطلبة من ذوي الإعاقة، في حين تم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة مع حد العتبة خلال الانتخابات.

وأكد الدكتور المشاقبة أن العملية الانتخابية تمت بمنتهى السلاسة والهدوء، ومارس الطلبة حقهم بمسؤولية عالية وأجواء تنافسية إيجابية، إذ قدمت الجامعة فيها مثالًا على إدارة العملية الانتخابية بحيادية واحترافية عالية، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع شهدت مشاركة من الطلبة لممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، وأظهر الطلبة تفاعلًا كبيرًا يعكس مدى وعيهم وحبهم لجامعتهم.

وأشار إلى أن القائمين على العملية الانتخابية من كوادر الجامعة بذلوا جهودًا كبيرة لانجاح انتخابات الطلبة الذين يعدون عماد المستقبل وتعلق عليهم آمال كبيرة في العمل السياسي الديمقراطي الهادف للمضي في مسيرة التقدم والتحديث والمشاركة السياسية الواعية، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأوعز للحكومات المتعاقبة الالتزام بها.