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فيديو …رئيس مجلس طلبة الأردنية ونائبه ورؤساء لجان هم أعضاء في حزب إرادة

منذ 19 ثانية
فيديو …رئيس مجلس طلبة الأردنية ونائبه ورؤساء لجان هم أعضاء في حزب إرادة

وطنا اليوم:صرح رئيس اتحاد مجلس طلبة الجامعة الأردنية ، ونائبه وأعضاء من الهيئة الإدارية أنهم أعضاء بحزب إرادة، ليكونوا أعضاء فاعلين في مكتب الشباب، معبرين عن قناعتهم بمبادئ الحزب ونهجه خصوصا في تمكين و دعم الشباب، ليشكلوا بذلك إضافة نوعية لمكتب شباب حزب إرادة.

وقال رئيس إتحاد مجلس طلبة الجامعة الأردنية نور الدين ال خطاب، وعضو مكتب الشباب في الحزب، إنه خاض انتخابات اتحاد مجلس طلبة الجامعة ضمن “تحالف وطن”، مؤكدا أنه مقتنعًا تمامًا في المشاركة في الحياة الحزبية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد للشباب.
وأضاف إنه منذ البداية كان مؤيدًا وقريبًا لفكر ونهج حزب إرادة، إلا أنه اليوم أعلن أنه اصبح منتسبًا للحزب ، وعضوا فاعلا في مكتب الشباب، لقناعته بنهج الحزب ومبادئه هو ونخبة من أعضاء الهيئة الإدارية.
وقال نائب رئيس الاتحاد أوس الرحامنة العبادي، وعضو مكتب الشباب في حزب إرادة، انه تشرًّف هذا العام في الحصول على ثقة زملائه في اتحاد مجلس الطلبة، وجاء ذلك انسجاما مع مشروع الإصلاح السياسي الذي اطلقه جلالة الملك المعظم .
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية في الاتحاد المعتصم العدوان، وعضو مكتب الشباب في حزب إرادة، إنني تشرفت بخوض الانتخابات لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية، والتي جاءت انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتمكين الأحزاب والشباب والمشاركة في الانتخابات.
كما قال رئيس لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع في الاتحاد عدنان الجبور، وعضو مكتب الشباب في حزب إرادة، إنني تشرفت بخوض غمار انتخابات اتحاد مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب من العمل الحزبي.
يذكر أن حزب إرادة وبتحالف مع القوائم الطلابية حقق الفوز بعدد كبير من مقاعد مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.

 


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