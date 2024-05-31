لأول مرة هذا العام .. درجات حرارة فوق 45 درجة بهذه المناطق

وطنا اليوم:تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية إلى أنه وبفعل اتساع المرتفع الجوي المداري المتواجد فوق الجزيرة العربية، تندفع نحو الأردن كتلة هوائية حارة اعتبارا من الأحد المقبل، بحيث يطرأ ارتفاع واضح في درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في مختلف المناطق وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ومع اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة الإثنين والثلاثاء، يتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، وسط درجات حرارة متوقعة في منطقة الأغوار والبحر الميت تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية.

بينما يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الإثنين في أحياء العاصمة عمان بين 36 و39 درجة مئوية وسط أجواء حارة إلى حارة جدا في مختلف المناطق، كما يتوقع أن تنشط الرياح على فترات ما بعد ظهر وعصر الإثنين تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في الطرقات الصحراوية.

وتستدعي الحالة الجوية المتوقعة ضرورة الانتباه من التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس، خصوصا في المناطق المنخفضة ومناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، نظرا لما يمكن أن يرافق الحالة الجوية من تأثيرات جانبية، وذلك بحسب “طقس العرب”.

وتاليا أبرز التوصيات التي ينصح باتباعها خلال تأثير الكتلة الهوائية الحارة

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية نظراً للرياح والغبار.

يُنصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.

عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصر.

عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة.

التخلص الآمن من السجائر لمنع نشوب الحرائق.