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آلاف الأردنيين يتظاهرون تضامناً مع غزة ودعما للمقاومة

منذ ساعة واحدة
آلاف الأردنيين يتظاهرون تضامناً مع غزة ودعما للمقاومة

وطنا اليوم:انطلقت مسيرةٌ شعبية حاشدة ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني تضامنًا مع أهلنا في فلسطين وغزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 238 يومًا.
وردد المشاركون في المسيرة، التي جاءت بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة والحراكات الشبابية والشعبية، شعاراتٍ تطالب الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك لوقف شلال الدم في غزة، مؤكدين على الدعم الكامل للمقاومة في وجه العدوان الغاشم.
كما رفعوا شعارات كتب عليها “بعزيمة المقاومة الرد قادم على مجازر الاحتلال”، و”صمود المقاومة يساوي هزيمة المشروع الصهيوني”، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة أن تقدم الدول العربية والإسلامية الدعم اللازم لصمود المقاومة والشعب الفلسطيني بوجه العدوان على غزة.


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