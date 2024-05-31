النتائج الأولية لانتخابات مجلس الطلبة الـ17 في الجامعة الهاشمية – أسماء

وطنا اليوم:أظهرت نتائج أولية لانتخابات مجلس الطلبة الـ17 في الجامعة الهاشمية اكتساح الوطنيين والمستقلين للانتخابات التي جرت الخميس.

ووفقا للنتائج الأولية، حصت قائمة “نشمي” 10 مقاعد على مستوى الجامعة الهاشمية في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت وسط أجواء من الحرية والديمقراطية والنزاهة والتنافس الشريف مع القائمتين المنافستين، فيما حصلت “أهل الكرامة” على 4 مقاعد، و”التجديد” على مقعد واحد.

أعلن عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الطلبة السابع عشر، الدكتور باسل المشاقبة، أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 28,044 طالبًا، فيما بلغ عدد المشاركين في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم 9,450 طالبًا وطالبة، بنسبة تصويت بلغت 33.7%.

وأوضح المشاقبة أن القوائم الثلاث المتنافسة على مستوى الجامعة، وهي “نشمي”، “أهل الكرامة”، و”التجديد”، نجحت في اجتياز نسبة العتبة المحددة، والتي بلغت 2.5%. وأشار إلى أن الجامعة خصصت 71 مقعدًا لمجلس الطلبة، بحيث تم تشكيل قوائم على مستوى الكليات، إذ خصص لكل كلية ما بين 3-6 مقاعد حسب عدد الطلبة في كل كلية، وعلى مستوى الجامعة خصص لكل قائمة 15 مقعدًا، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد للطلبة الوافدين، ومقعد للطلبة من ذوي الإعاقة. وقد تم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة مع حد العتبة خلال الانتخابات.

وأكد أن العملية الانتخابية تمت بسلاسة وهدوء، ومارس الطلبة حقهم بمسؤولية عالية وأجواء تنافسية إيجابية، إذ قدمت الجامعة مثالًا على إدارة العملية الانتخابية بحيادية واحترافية عالية. لافتًا إلى أن عملية الاقتراع شهدت مشاركة من الطلبة لممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، وأظهر الطلبة تفاعلًا كبيرًا يعكس مدى وعيهم وحبهم لجامعتهم.

وأشار إلى أن القائمين على العملية الانتخابية من كوادر الجامعة بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح انتخابات الطلبة الذين يعدون عماد المستقبل وتعول عليهم آمال كبيرة في العمل السياسي الديمقراطي الهادف للمضي في مسيرة التقدم والتحديث والمشاركة السياسية الواعية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني وأوعز للحكومات المتعاقبة الالتزام بها.

النتائج الأولية

قائمة الجامعة:

عدد المقترعين + الأوراق البيضاء: 9134

نسبة الأصوات: 33.7%

حد العتبة على مستوى قائمة الجامعة: 228

نتائج قائمة الجامعة:

كتلة نشمي: 68.56% (10 مقاعد)

كتلة أهل الكرامة: 26.2% (4 مقاعد)

كتلة التجديد: 0.03% (مقعد واحد)

أسماء الفائزين على مستوى الجامعة:

قائمة نشمي (10 مقاعد):

يزن محمد فرحان الخوالدة (الحاصل على أعلى الأصوات: 2579)

أحمد أمجد طرقي الجبور

ضياء الدين إبراهيم محرم (المحارمه)

رشيد علي عبد الله الخلايلة

إبراهيم خالد إبراهيم عبيدات

تمام حاكم إبراهيم القلاب

مصعب أحمد محمد الخوالدة

حمزة محمد أحمد العبادي

محمد صلاح الدين عبد النخلة (النبالي)

عبدالإله محمد فرحان العربيات

قائمة أهل الكرامة (4 مقاعد):

محمد إبراهيم أحمد المدني

أحمد محمد معاذ أحمد يوسف

عباده سابق عبد الحميد صالح

مؤيد محمد حسن علي

قائمة التجديد (مقعد واحد):

مازن علي صالح سماره