بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى أولمبياد باريس

منذ 12 ثانية
الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى أولمبياد باريس

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، اليوم الجمعة، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس ٢٠٢٤) وذلك بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي في تصفية الملاكمة المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ونجح زياد عشيش في تحقيق الفوز على اللاعب الأيرلندي ايدان والش في الدور ربع النهائي من منافسات وزن تحت ٧١ كغم ليحسم تأهله إلى أولمبياد باريس المقبلة للمرة الثانية على التوالي.
وكان زياد عشيش قد افتتح مشاركته في هذه التصفية بالفوز على اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ ٦٤ ومن ثم فاز على اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل في دور الـ ٣٢ قبل أن يُحقق الفوز الثالث على حساب اللاعب الجورجي اسكرخان مادييف في دور الـ ١٦.
وأصبح زياد عشيش ثامن الرياضيين الأردنيين الذين تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بعد زميله في الملاكمة عبادة الكسبة ورباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، ولاعب الجمباز أحمد أبو السعود ولاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن.
ويتطلع المنتخب الوطني للملاكمة لتأهل المزيد من لاعبيه إلى أولمبياد باريس من خلال التصفية الحالية المقامة في بانكوك، حيث لا يزال يتنافس على بطاقات التأهل كل من، حنان نصار وحذيفة عشيش وحسين عشيش.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:53

بسبب الحرب.. خياطو غزة يضيقون الملابس لتناسب أجساد الجوعى

11:23

فنلندا تسجّل مستوى قياسيًّا في درجات الحرارة

11:11

الاحتلال ينسحب من شمال غزة ويعلن عن عملية دقيقة وسط رفح

10:33

عقوبة سرية للمعلق عصام الشوالي بعد لفظ مسيء

10:26

وفيات الجمعة 31-5-2024

10:20

البنك الدولي يقرض الأردن 247 مليون دولار لـ إصلاح التعليم

10:13

توجه لإنشاء أكاديمية للأمن السيبراني في الأردن

10:02

صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يعلن استثماره بمزارع سنقرط للدواجن

09:54

الحوثيون يعلنون مقتل 14 شخصا في ضربات أميركية وبريطانية على الحديدة

09:52

ضبط حفارة مخالفة في معان وردم بئر

09:43

شهداء في رفح ودير البلح والنصيرات والاحتلال ينسحب من مخيم جباليا

09:35

شراء الصمت بقضية الممثلة الإباحية.. ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا

وفيات
وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024