عقوبة سرية للمعلق عصام الشوالي بعد لفظ مسيء

وطنا اليوم:يواجه المعلق التونسي عصام الشوالي انتقادات واسعة بعد أزمة اللفظ الخارج الذي تلفظ به أثناء تعليقه على مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في جولة الإياب للدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وتلفظ الشوالي بكلمة تعتبر مسيئة في اللغة العامية المصرية أثناء تعليقه على سقوط أحد لاعبي الترجي بعد إلتحام مع كريم فؤاد لاعب الأهلي قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وقال مصدر مطلع إنه تم سؤال الشوالي عن هذا اللفظ الخارج من جانب إدارة قنوات بي إن سبورتس في الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الشوالي بالفعل خضع لسؤال من جانب مسؤولي القناة القطرية بشأن هذا اللفظ الخارج.

ولم تصدر قنوات بي إن سبورتس أي عقوبات معلنة ضد المعلق التونسي الشهير بعد أزمة اللفظ الخارج التي تركت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث البعض حول احتمالية صدور عقوبة سرية ضد الشوالي باستبعاده من التعليق على مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.

وأكد عصام الشوالي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “كنت سأقول أحمد فؤاد بدلا من كريم فؤاد ولكني تداركت الأمر فخرج اول حرفان فقط من أحمد ثم قلب كريم فؤاد، ولكن تم تكرار الكلمة في بعض الفيديوهات عن طريق المونتاج لجمع اللايكات فقط”.

وتابع: “لم أفطن لما حدث إلا بعد المباراة، أخد الأصدقاء أرسل لي الفيديو بعد المباراة ولم أكن أعرف معنى الكلمة حتى سألت صديقي عليها وأجابني”.

يشار إلى أن الأهلي المصري توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي بنتيجة 1-0 بإستاد القاهرة في مباراة الإياب.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الترجي بإستاد (حمادي العقربي) في لقاء الذهاب قبلها بأسبوع.