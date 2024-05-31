الحوثيون يعلنون مقتل 14 شخصا في ضربات أميركية وبريطانية على الحديدة

وطنا اليوم:قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين الجمعة، إن ضربات أميركية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية قتلت 14 شخصا وأصابت أكثر من 30 آخرين.

وأفادت القناة بأن الضربات استهدفت مبنى للإذاعة في مديرية الحوك بالحديدة وميناء الصليف.

وقال الجيشان الأميريكي والبريطاني إنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن أمس الخميس في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية المشتركة استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر قالت إنه كان يوجد بها طائرات مسيرة وأسلحة أرض جو.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان “كما هو الحال دائما، تم اتخاذ أقصى درجات الحذر في التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية”.

وأضافت أن تنفيذ الضربات خلال ساعات الليل من المفترض أن “يخفف بشكل أكبر من أي مخاطر من هذا القبيل”.

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية والمناطق الأعلى كثافة سكانية، هجمات تستهدف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب المتواصلة في غزة، مما أثار ضربات انتقامية أمريكية وبريطانية منذ فبراير شباط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية والبريطانية شنّت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية المشتركة استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر قالت إنه كان يوجد بها طائرات مسيّرة وأسلحة أرض جو.