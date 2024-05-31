ضبط حفارة مخالفة في معان وردم بئر

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع المنسق الأمني والأجهزة المختصة، حفارة مخالفة في منطقة المحمدية-محافظة معان.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، فقد تم ضبط عملية حفر لبئر مخالف عمق 40 متراً، وجرى ردم البئر من قبل الكوادر الفنية، وحجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المستودعات في سلطة المياه، وتنظيم المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.