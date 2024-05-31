شهداء في رفح ودير البلح والنصيرات والاحتلال ينسحب من مخيم جباليا

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس، بانسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم جباليا بشمال قطاع غزة بعد 20 يومًا من التوغل لم تتوقف فيها الاشتباكات، وذكر المركز الفلسطيني للاعلام أن آليات الاحتلال تراجعت إلى خارج المخيم، وسط قصف مدفعي مكثف، وحركة طيران مستعرة، فيما بدا فشلًا مدويًّا للاحتلال في مواجهة مقاتلين أشداء، مشيرا إلى أن الأهالي بدأوا يعودون إلى معسكر جباليا بمجرد تداول تراجع آليات الاحتلال ورسالتهم باقون مهما بلغ حجم الدمار والحرق.

ولفت إلى أنه في اللحظات الأولى لانسحاب جيش الاحتلال من المخيم، أظهرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي حجم الدمار المروع الذي ضرب قلب المخيم، فقد طال الدمار كل شيء من منازل وممتلكات وبنى تحتية ومساجد ومدارس، موضحا أن مجموعات من المواطنين انبرت للبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

الى ذلك استشهد 8 على الأقل من عائلة فلسطينية واحدة ، فجر اليوم الجمعة، في قصف دموي نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

ووصلت جثامين ثمانية شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر استهداف منزل لعائلة الصوص في مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف على مخيم البريج أدى لفقدان عدد من المدنيين تحت الأنقاض.

كما استشهد مدني على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي رفح، استهدفت غارات جوية إسرائيلية منازل سكنية شرقي مدينة رفح، كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا على منطقة تل السلطان التي تعرضت أيضا لإطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال.

ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، لليوم الـ238 يوما على التوالي، وسط مجازر لا تتوقف، واستهداف للنازحين الذين فقدوا بيوتهم، مقابل مقاومة شرسة تواصل تكبيده الخسائر بصورة يومية.

وشن الاحتلال قصفا مدفعيا غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، صباح الخميس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال البريج وفي منطقة وادي غزة وجحر الديك والمغراقة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الزنة والقرارة شرق خانيونس جنوب القطاع، وغرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غرب ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في بلوك C في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نفذت مدفعية الاحتلال سلسلة عمليات قصف مركزة على المناطق.

واستشهد مساء أمس الأربعاء، 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في ثلاث استهدافات نفذها الاحتلال بزمن متقارب، في مدينتي غزة ورفح.

واستشهد ثلاثة شهداء مواطنين وأصيب خمسة آخرون جراء قصف استهدف منزلا لعائلة المحتسب في حي تل السلطان غرب رفح.

واستشهد مسعفان في أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني بإخلاء شهداء ومصابين في رفح، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال جثماني الشهيدين، سوى صباح اليوم، رغم المخاطرة الكبيرة، نتيجة مواصلة جيش الاحتلال استهدافه منطقة تل السلطان وغيرها في رفح.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 36 ألفا و224 شهيدا، و81 ألفا و777 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.