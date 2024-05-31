بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة لواء وجندي في غزة

منذ 48 ثانية
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة لواء وجندي في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل ضابط برتبة لواء وجندي وإصابة آخر في المعارك بقطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن اللواء (متقاعد) أدار جبرائيل 24 عاماً من قيسارية، مقاتل في كتيبة الدوريات 6828، لواء البصالح (828)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب يوناتان إلياس (يهوناتان إلياس) 20 عاماً من القدس، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
وأشار إلى أنه في الحادث الذي سقط فيه الرقيب جوناثان إلياس، أصيب ضابط قتالي من دورية جفعات بجروح خطيرة.
وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 644 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 293 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,657 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 568 منهم بالخطرة، و957 إصابة متوسطة، و2,132 إصابة طفيفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

بايدن يأذن لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا بأسلحة أميركية

09:06

حزب إرادة : تأخر ننائج إنتخابات اتحاد طلبة الجامعة الهاشمية غير مبرر 

08:30

أزمة كرامة المعلم: دعوة للتغيير والاحترام

05:35

إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية بقضية الممثلة الاباحية

04:32

حادث سير على طريق المطار

03:31

الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل “منور” في اربد

02:13

واشنطن: مشروع القرار المقترح من الجزائر بمجلس الأمن بشأن رفح غير متوازن

01:01

حماس”: أبلغنا الوسطاء استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة

00:06

وعود حكومية بخصوص أسعار الدجاج

23:06

الاعلان عن مشروع السوسنة السوداء / عمان ضمن الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون

20:40

انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح

20:30

الرابعة في يومين.. حكومة سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

وفيات
الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024وفيات الثلاثاء 28-5-2024