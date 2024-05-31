جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة لواء وجندي في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل ضابط برتبة لواء وجندي وإصابة آخر في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن اللواء (متقاعد) أدار جبرائيل 24 عاماً من قيسارية، مقاتل في كتيبة الدوريات 6828، لواء البصالح (828)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب يوناتان إلياس (يهوناتان إلياس) 20 عاماً من القدس، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في الحادث الذي سقط فيه الرقيب جوناثان إلياس، أصيب ضابط قتالي من دورية جفعات بجروح خطيرة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 644 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 293 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,657 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 568 منهم بالخطرة، و957 إصابة متوسطة، و2,132 إصابة طفيفة.