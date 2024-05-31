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بايدن يأذن لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا بأسلحة أميركية

منذ دقيقتين
Smoke rises after missile strikes, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Vladyslav Sodel

وطنا اليوم:صرح مسؤول أمريكي مساء الخميس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد منح الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خاركيف، ضمن شروط معينة، بعد أن كان يعارض ذلك في السابق.
ووفقا لصحيفة واشنطن تايمز، أوضح المصدر أن “الرئيس كلف فريقه بضمان قدرة أوكرانيا على استخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجوم مضاد في منطقة خاركيف، وذلك للرد على الهجمات الروسية أو استعدادها للهجوم”، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض تنفيذ ضربات أوكرانية في عمق الأراضي الروسية.
وأكد المصدر قائلاً: “موقفنا من حظر استخدام صواريخ أتاكمس ومنع الضربات في عمق روسيا لم يتغير”.
يبلغ مدى صواريخ أتاكمس البعيدة المدى، التي زودتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، 300 كيلومتر.


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