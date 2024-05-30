بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس”: أبلغنا الوسطاء استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة

منذ دقيقة واحدة
حماس”: أبلغنا الوسطاء استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة

وطنا اليوم_قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، إنها “أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من أيار/مايو”.

 

وأضافت الحركة في بيان لها، أن “الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء”.

 

وأوضحت أنها “والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:06

وعود حكومية بخصوص أسعار الدجاج

23:06

الاعلان عن مشروع السوسنة السوداء / عمان ضمن الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون

22:05

وزارة التربية السورية تضبط شبكة تزوير امتحانات وتوقف مدير تربية دمشق

20:40

انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح

20:30

الرابعة في يومين.. حكومة سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

20:15

الكشف عن شبكة كبيرة لتزوير الامتحانات يرأسها مدير تربية دمشق

20:08

التعليم والعمل وسوق العمل!

19:50

صحيفة: مصر تطالب جنودها بالرد وتحذر إسرائيل بأنها لن تتردد عسكريا

19:35

3 أبراج في عبدون.. مشروع يخلق 3000 فرصة عمل للأردنيين

19:27

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرتي العتوم والرواشدة

19:26

الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة الله

19:20

خامنئي يلتقي بشار الأسد ويحدد هوية سوريا بمحور المقاومة

وفيات
الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024وفيات الثلاثاء 28-5-2024