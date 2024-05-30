حماس”: أبلغنا الوسطاء استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة

وطنا اليوم_قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، إنها “أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من أيار/مايو”.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن “الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء”.

وأوضحت أنها “والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا”.