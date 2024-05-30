وعود حكومية بخصوص أسعار الدجاج

وطنا اليوم_تعهدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية مستثمري قطاع الدواجن، ونقابة تجارة المواد الغذائية، بتوفير مادة الدجاج في الأسواق وضبط أسعارها بحيث تعود إلى وضعها الطبيعي بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس جمعية مستثمري الدواجن، عبد الشكور جمجوم، خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات المحلية، بتوفير كميات من مادة الدجاج في الأسواق وضبط أسعارها لإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل الارتفاع.

وأكد مدير مديرية الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، حمزة المطارنة، ضبط عدد من المخالفات بين تجار الجملة والمزارعين الذين لم يلتزموا بالأسعار التي وضعتها الوزارة لغايات “منع الاستغلال والجشع”، بحسب تعبيره.

بالتزامن، أكد النائب الأول لنقيب المواد الغذائية خلدون العقاد، أن فتح استيراد الدواجن المجمدة لن يحل المشكلة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأجور النقل وغيرها، مشدداً على أهمية الإعفاءات الجمركية عند اللزوم لضبط عمليات ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة والنتافات أو نقصها في الأسواق .