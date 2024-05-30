انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح

وطنا اليوم:أعلنت شركة جوال للاتصالات الفلسطينية في بيان انقطاع خدمات الاتصال الخاصة بالهواتف المحمولة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة “بسبب العدوان المستمر”.

الى ذلك كشف انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من مخيم جباليا مشاهد صادمة ومروعة لما حل بالمنازل والشوارع والطرقات، وكأن زلزالا عنيفا ضرب المكان.

وتراجعت آليات الاحتلال الخميس، بشكل محدود من مناطق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ومن المناطق الجنوبية والغربية من مخيم جباليا، مخلفةً دمارًا واسعًا في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.