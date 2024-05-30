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صحيفة: مصر تطالب جنودها بالرد وتحذر إسرائيل بأنها لن تتردد عسكريا

منذ 39 ثانية
صحيفة: مصر تطالب جنودها بالرد وتحذر إسرائيل بأنها لن تتردد عسكريا

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين أن الجيش المصري أصدر تعليمات للجنود على الحدود بالرد إذا تم إطلاق النار من جانب إسرائيل.
وقالت الصحيفة إنه منذ أن بدأت إسرائيل بنشر قوات على طول الحدود الجنوبية لغزة في الأسابيع الأخيرة، أصدر الجيش المصري تعليمات للجنود على الحدود بالرد على إطلاق النار إذا تم إطلاق النار عليهم. وأضافوا أن مصر حذرت إسرائيل من أنها لن تتردد في الرد عسكريا إذا تعرض أمنها للتهديد.
ونوهت الصحيفة نقلا عن المسؤولين بأنه إذا فشلت “استراتيجية الاحتواء” ستجمد الحكومة المصرية العلاقات مع إسرائيل بالكامل.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش المصري مقتل جندي على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا على فتح تحقيق في الحادث. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بأن القاهرة “تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود”، بعد حادثة إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.
وأثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.
بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: “القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين”


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