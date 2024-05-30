3 أبراج في عبدون.. مشروع يخلق 3000 فرصة عمل للأردنيين

وطنا اليوم:تم اليوم ضمن احتفال نوعي توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة لبناء ٣ ابراج في منطقة كوريدور عبدون مع شركة بلاك ايرس السويسرية.

الحفل برعاية امين عمان وحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف وسفيرة سويسرا بالأردن.

وفي كلمة مقتضبة تحدث امين عمان عن اهمية المشاريع الاستثمارية بهذا الحجم وضرورة دعمها وخلق بيئة استثمارية.

من ناحية اخرى تحدث المحامي والنائب الاسبق قيس زيادين بالنيابة عن مكتب التميمي و مشاركوه المستشارون القانونيون للشركة السويسرية، و اشاد زيادين بكلمته بامانه عمان ووزاره الاستثمار.

وقام المهندس شادي عبدالسلام من شركة اتحاد المستشارين للهندسة بتقديم نبدة تعريفية عن المشروع واهدافه التخطيطية.

من ابرز الحضور كان رجل الاعمال زياد المناصير وميشيل الصايغ وباسل مرجي واخرون.

المشروع قيمته نحو ٨٤٠ مليون دولار ويخلق اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل.