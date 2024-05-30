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الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة الله

منذ 17 ثانية
الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة الله

وطنا اليوم:نعى خالد صفران البلاونة؛ رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا، المرحومه بإذن الله تعالى الحاجه فاطمه عقله الدويري (ام زياد) أرملة المرحوم الحاج محمود عقيل الدويري والدة الاخ والصديق الاستاذ زياد الدويري ابو عمر المقيم في إيطاليا وعماد وفواد وعمر واياد .

وقال خالد صفران البلاونة في نعيه:
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّيت خبر وفاة والدتكم الحاجه فاطمه عقله الدويري (ام زياد) ، أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيلها، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وينعم عليها بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
نسأل الله عزوجل أن يلهمكم وكافة عشيرة الدويري الكرام جميل الصبر والسلوان والسكينة.

خالد صفران البلاونة
إيطاليا


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