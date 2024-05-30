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الأمن يحذر من السباحة في هذه الأماكن في الأردن

منذ دقيقة واحدة
الأمن يحذر من السباحة في هذه الأماكن في الأردن

وطنا اليوم:جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من خطورة إهمال وعدم الانتباه بالإرشادات الوقائية لمنع وقوع حوادث الغرق في الأردن.
وحذرت المديرية من السباحة في الأماكن غير المخصصة لممارسة هذه الرياضة كالسدود والبرك الزراعية، وعدم الاندفاع العاطفي في الإنقاذ العشوائي للشخص الغريق دون الإلمام بقواعد الإنقاذ المائي، ومراقبة الأطفال أثناء الرحلات والتنزه بالقرب من المسطحات المائية.
ودعت إلى التقيد بالإرشادات واللافتات التحذيرية التي تمنع السباحة في أماكن التجمعات المائية، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية الخطرة كالبرك الزراعية، والابتعاد عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفادياً لخطر الانزلاق فيها.


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