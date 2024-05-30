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الأردن ينفذ 100 إنزال جوي على قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

منذ 5 ثواني
الأردن ينفذ 100 إنزال جوي على قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 30 أيار 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 100 إنزالاً جوياً، و256 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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