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كيف تصدر البطاقة المجانية للكبار للباص السريع؟

منذ 59 ثانية
كيف تصدر البطاقة المجانية للكبار للباص السريع؟

وطنا اليوم:قالت امانة عمان ان خدمات حافلاتها مجانية لكبار السن.
وبينت انه بالإمكان التقدم على البطاقة المعفاة من الرسوم لكبار السن (فوق ال ٦٥) من جميع المحافظات لاستخدامها على باص عمّان والباص السريع.
ولإصدار البطاقة ، ينبغي على المتقدم تقديم هوية احوال سارية المفعول، و صورة شخصية حديثة، وفاتورة كهرباء أو ماء أو إنترنت حديثة لا يزيد عمرها عن ثلاثة أشهر.
وأشارت الى انه يمكن أيضا إعفاء ذوي الإعاقة الحركية، ويتوجب عليهم تقديم تقارير طبية تشرح طبيعة الإعاقة، على أن تكون هذه التقارير صادرة عن وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية مثل مدينة الحسين الطبية، علماً بأن الإعفاء يشمل الفئات التي تستخدم الكرسي المتحرك أو الأطراف الصناعية السفلية أو الأطراف السفلية المبتورة أو من يعاني من شلل الأطفال، وعليه يجب ذكر طبيعة الإعاقة وتحديد الحالة في التقرير الطبي


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