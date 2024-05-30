لجنة إختيار القائمة الوطنية في الميثاق الوطني تباشر مهامها

وطنا اليوم:باشرت لجنة اختيار القائمة الوطنية مهامها مساء أمس الأربعاء بعد صدور قرار المكتب السياسي بتشكيل لجنة إختيار المرشحين للقائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني برئاسة رئيس المجلس المركزي سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين .

ويذكر ان المكتب السياسي قد أسند إلى رئيس المجلس المركزي تسمية أعضاء اللجنة لتباشر اعمالها في إختيار المرشحين لإنتخابات العاشر من ايار المقبل وفق المعايير التي أقرتها لجنة معايير الترشح للقائمة الوطنية برئاسة رئيس المجلس الاستشاري الباشا مازن القاضي.

هذا وقد بدأت أعمال اللجنة بعضوية كل من الذوات التالية اسماءهم أ.د محمد الخلايلة أ.د مأمون عكروش و أ.د أنيس منصور والباشا غازي الطيب و د. ميسون تليلان والدكتور عبدالحميد الخص.