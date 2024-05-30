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الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 11 ثانية
الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36224 شهيدا و 81777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 237 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و357 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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