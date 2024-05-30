الأرصاد:الأردن يشهد صيفا أكثر حرارة هذا العام

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن التحليلات الجوية لأغلب النماذج العددية العالمية لصيف 2024 تشير إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة أعلى من معدلاتها العامة خلال أشهر الصيف، حزيران، تموز، آب وباحتمالية توقع تتجاوز 70 %.

وبين آل خطاب، أن ذلك يعني أن صيف هذا العام سيكون حارا وجافا مع ساعات طويلة من ضوء النهار مما يتطلب اتخاذ احتياطات الحماية من الشمس -خصوصا- خلال ساعات الذروة.

وقال موقع طقس العرب إن مخرجات الخرائط الجوية ترجح اندفاع كتلة هوائية حارة نحو المملكة قادمة من الجزيرة العربية بداية الأسبوع القادم واعتباراً من يوم الأحد.

وبين الموقع أن الكتلة ستتسبب بارتفاع واضح على درجات الحرارة.

وأكدوا أن كتلة هوائية حارة متوقع أن تندفع نحو المملكة اعتباراً من يوم الأحد القادم، ناتجة من تمركز مرتفع جوي وسط الجزيرة العربية، بحيث تسود أجواء مغايرة تماماً عما كانت عليه الأيام الماضية القادمة.

وذكروا أنه سيطرأ نهار يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدلات بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في مختلف.

طقس حار إلى شديد الحرارة

ويزداد تأثر المملكة يوم الإثنين بالكتلة الهوائية الحارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات العامة ب 9 -11 درجة مئوية، ويكون الطقس حار إلى شديد الحرارة بحيث يتوقع أن تقترب درجة الحرارة العظمى من الـ40 مئوية في العاصمة عمان بينما تتجاوز ذلك في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت.

كما يتوقع أن تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول مع ساعات العصر الى غربية معتدلة السرعة، وتكون الرياح عموماً مصحوبة بهبات نشطة ومثيرة للغبار بحدة متفاوتة.

وأوصى الموقع:

يُنصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس

عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصر

عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة