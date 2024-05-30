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المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء)

منذ 20 ثانية
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 02/06/2024
للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان يوم الاربعاء الموافق 5/6/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك .
أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 6 -2024 انقر (هنا)
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر6 -2024 انقر (هنا)


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